В тернопольском велопробеге участвовали депутаты и предприниматели

10 апреля в Тернополе по случаю Дня Велосипедиста состоялся велопробег по улицам трех микрорайонов при участии городского председателя Сергея НАДАЛА.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом в велопробеге приняли участие 110 велосипедистов, среди которых также были депутаты городского и областного советов, известные в городе предприниматели. Таким образом организаторы акции пытались популяризировать велосипед как средство передвижения.

«Привлекая известных в городе людей, мы хотим с их помощью, а также своим примером доказать, что ездить на велосипеде – удобно, полезно и престижно», – сказал заместитель председателя Велоасоциации Тернополя Андрей ЯНОВИЧ.

Он отметил, что городской председатель ехал в колонне на велосипеде своей дочери.

Также в рамках празднования на Театральном майдане все желающие смогли посмотреть велоспектакль и трюки местных велоэкстремалов.