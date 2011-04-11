В Днепропетровской области за сбыт наркотиков задержаны двое милиционеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Инспектор патрульной службы Днепродзержинского горотдела внутренних дел был разоблачен во время продажи психотропной вещество метамфетамин.

Следствием установлено, что на протяжении марта-апреля текущего года этот милиционер дважды приобрел у не установленных лиц метамфетамин и сбыл его пакетами.

Кроме того, лейтенант милиции Покровского райотдела внутренних дел задержан во время продажи почти 0,5 кг марихуаны и маковой соломки.

В отношении работников милиции прокуратура возбудила уголовные дела по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Оба находятся под стражей.

Следствие по уголовным делам продолжается. Милиционерам грозит наказание - до 10 лет лишения свободы.