Старую казарму перестроят под дом для пограничников

Руководство Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины гарантирует предоставить в следующем году 108 благоустроенных квартир семьям военнослужащих путем капитальной реконструкции здания бывшей 5-этажной казармы по улице Левитана в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на встрече с журналистами заместитель начальника Управления по тылу Игорь ПАСТЕРНАК, уточнив, что «это уже второе здание, в котором через полтора-два года смогут поселиться в современных квартирах семьи пограничников».

По его словам, «первую переоборудованную под жилье пятиэтажку уже заселили 75 пограничников из числа первоочередников, ранее проживавших в приспособленных помещениях соседней казармы».

В конце минувшего года командование решило, отметил полковник, что «пришла очередь подвергнуть реконструкции второе казарменное здание, где нынче в трудных условиях проживают семьи 49 военнослужащих Одесской авиационной эскадрильи.

Согласно утвержденного командованием Госпогранслужбы титульного списка, капитальному ремонту и переоборудованию под благоустроенное ведомственное жилье в Одессе подлежат 5-этажное здание по улице Левитана и строения казарменного типа в военном городке «Лузановка».

Накануне реконструкции, подытожил замначальника Управления по тылу, с главами семей, проживавших в помещениях казарм, будут заключены договора о взаимных обязательствах, согласно которым некоторые из них будут размещены в помещениях военного городка «Григорьевка», а большинству офицеров выделяются денежные средства на аренду жилья до конца 2012 года.

Ведомственной программой обеспечения жильем в Южном региональном управлении предусматривается также совместная с органами местного самоуправления застройка земельных участков в пределах Одессы, Белгорода-Днестровского и других городов.