Милиция задержала поджигателя студии сумского телевидения

Милиция задержала второй мужчину, причастного к поджогу в середине марта аппаратной студии сумского частного предприятия кабельного телевидения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, одного из поджигателей оперативники задержали «по горячим следам», другому удалось скрыться из города. Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск.

В результате розыскных действий в Харьковской области было установлено место пребывания подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный сумчанин. Он сознался, что после совершенного преступления отправился в Харьков, чтобы в городской больнице скорой и неотложной помощи вылечить ожоги, полученные в результате поджога.