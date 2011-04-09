Днепропетровску дали 30 миллионов из госбюджета

На счета предприятия «Днепрометрострой» поступили 30 млн. грн. на продолжение строительства метрополитена.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий ТЕМНИК.

«В этом году на возобновление строительства метрополитена из госбюджета поступило 50 млн. грн. Первые 20 млн. грн. «Днепрометрострой» получил в конце января, которые пошли на погашение кредиторской задолженности предприятия и долгов по зарплате метростроителям», - уточнил Г.ТЕМНИК.

По его словам, после проведения анализа технического состояния объекта строительства и проектно-сметной документации скорректирован план работ.

Три новые станции метро планируется открыть к концу 2014 года.