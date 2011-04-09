Работник "Фрегата" продал детали дизельной шаланды

Прокуратура Керчи возбудила уголовное дело в отношении работника судоремонтного завода, который продал детали принадлежащего государству судна, декомплектация дизельной шаланды причинила 800 тыс. грн ущерба.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Крыма, дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса «злоупотребление служебным положением» и «подлог». Ведется следствие.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о работнике Керченского морского завода «Фрегат».

Предприятие основано в 1991 году на базе существовавшей в СССР судоремонтной базы. Завод ремонтирует суда, производит орудия лова и занимается стеклопластиковым судостроением.