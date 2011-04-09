Назначен прокурор Винницкой области
02:10, 09 апреля 2011Общество
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Прежний освобожден после 5-летнего срока
Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА своим приказом назначил прокурором Винницкой области Александра МРИХИНА, который до этого работал первым заместителем прокурора Одесской области.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины отметив, что бывший прокурор Винницкой области освобожден в связи с окончанием 5-летнего срока пребывания в должности.
Общий стаж работы В.МРИХИНА в органах прокуратуры составляет 18 лет.
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