Назначен прокурор Винницкой области

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА своим приказом назначил прокурором Винницкой области Александра МРИХИНА, который до этого работал первым заместителем прокурора Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины отметив, что бывший прокурор Винницкой области освобожден в связи с окончанием 5-летнего срока пребывания в должности.

Общий стаж работы В.МРИХИНА в органах прокуратуры составляет 18 лет.