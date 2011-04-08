В управление Минобразования передан ряд вузов (список)

Кабинет министров Украины на своем заседании 6 апреля принял решение о передаче некоторых высших учебных заведений в сферу управления Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в Минобразования передан Донецкий колледж строительства и архитектуры, Запорожский строительный колледж, Каменец-Подольский колледж строительства, архитектуры и дизайна, Киевский колледж строительства, архитектуры и дизайна, Кировоградский строительный колледж, Криворожский строительный колледж, Луганский строительный колледж, Львовский колледж строительства, архитектуры и дизайна, Макеевский политехнический колледж, Мариупольский строительный колледж, Севастопольский строительный колледж, Сумской строительный колледж и Харьковский колледж строительства, архитектуры и дизайна.

Как отметили в пресс-службе, подчинение Министерству образования и науки, молодежи и спорта обеспечит укрепление вертикали управления системой высшего образования между министерством и областными государственными администрациями, на территории которых находятся вузы различного подчинения.

Решение Кабинета министров создаст благоприятные условия для управления системой высшего образования, соблюдения единых государственных требований относительно качества подготовки специалистов и осуществления единых подходов к планированию, организации, мотивации и контролю за качеством деятельности системы.

По словам министра Дмитрия ТАБАЧНИКА, будет оптимизирована сеть высших учебных заведений в разрезе регионов с учетом демографической, социально-экономической ситуации, инфраструктуры производственной и непроизводственной сферы и приведена в соответствие с потребностями современного рынка труда.

Принятое правительством решение устранит дублирование подготовки специалистов, нерациональное формирование объемов подготовки специалистов с высшим образованием за средства государственного бюджета, существенно уменьшит расходы на управление учебными заведениями без снижения эффективности функционирования системы высшего образования, говорится в сообщении.