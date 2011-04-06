«Гочу Руставского» депортировали из Украины

Задержанный в Запорожье гражданин Грузии Гоча КЕВЛИШВИЛИ, более известный как криминальный авторитет по кличке «Гоча Руставский», депортирован с территории Украины.

Об этом сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции.

«Во исполнение решения суда о принудительном выдворении Г.КЕВЛИШВИЛИ за пределы Украины, сегодня он был выслан (отправлен самолетом) в Грузию», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «вор в законе», криминальный авторитет «Гоча Руставский», который нелегально находился на территории Украины и пытался влиять на криминогенные процессы на юго-востоке Украины, был задержан в начале апреля сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД Украины в Запорожской области.

5 апреля Запорожский окружной административный суд вынес постановление о принудительном выдворении Г.КЕВЛИШВИЛИ за пределы Украины.

По оперативным данным, "Гоча Руставский" является лидером организованной преступной группировки под названием "ОПГ Гочи".

Эта группировка занималась разбойными нападениями, вымогательством, грабежами, воровством автотранспорта престижных марок, кражами из автотранспорта и квартир, сбытом наркотических средств на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Харьковской областей.

Год назад, 10 апреля, Г.КЕВЛИШВИЛИ уже задерживали на территории Запорожской области, после чего судом было вынесено постановление, которым ему был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.