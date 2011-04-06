Милиция задержала мужчину, который с автоматом ограбил обменник в Киеве

Милиция задержала мужчину, который сегодня утром в центре Киева совершил разбойное нападение на пункт обмена валют с применением гранаты.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

Как рассказали в милиции, в 09.22 по линии «102» поступило сообщение об этом преступлении на улице Шота Руставели, 17. Сейчас установлено, что неизвестный мужчина в камуфляжной форме, маске, с предметом, похожим на автомат, ворвался в обменный пункту, в котором производился ремонт.

В момент нападения в помещении находились мужчина и женщина, от которых нападающий начал требовать деньги, которых, кстати, в обменнике не было. «Поняв, что денег он не получит, нападающий бросил гранату, которая не разорвалась, и скрылся на автомобиле ДЭУ-Ланос, зацепив при этом два автомобиля, припаркованные возле обменщика», - сказали в столичной милиции, добавив, что вследствие столкновения с автомобилями у машины нападающего оторвался бампер.

В 09.35 по приказу начальника киевской милиции в городе был введен план «Перехват», и спустя некоторое время автомобиль нападающего был найден в Печерском районе на улице Федорова. В салоне транспортного средства милиционеры обнаружили автомат, который направили на экспертизу. А приблизительно о 11.00 подозреваемый был задержан в Днепровском районе Киева на проспекте Мира.

Предварительно установлено, что 37-летний мужчина ранее не судим, женат, имеет дочь. Сейчас он доставлен в Печерское райуправление Киева для проведения следственных действий.