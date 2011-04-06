Евро на межбанке добралось до 11,40

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9750/7,9790, к 12:00 цены упали до 7,9705/7,9750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2826/0,2829, к 12:00 сузился спрэд - 0,2825/0,2827.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 28,1925 (-0,1575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4288/1,4290, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,3920/11,3995, к 12:00 котировки составили 11,3875/11,4000.