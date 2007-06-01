КС получил представление о переподчинении внутренних войск Ющенко

1 июня в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины от 25 мая 2007 года № 474/2007 „Про приведение системы управления внутренними войсками в соответствие с Конституцией Украины”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Кроме того, 1 июня в Конституционный Суд поступило представление 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) статьи 13 и части второй статьи 16 Кодекса Украины „О недрах”, а также части третьей статьи 38 Закона Украины „Об охране окружающей природной среды” в части возможности предоставления специальных разрешений на пользование природными ресурсами, в частности, недрами, лицам, которые не являются гражданами Украины, а также иностранным юридическим лицам и юридическим лицам с участием иностранных юридических и физических лиц.

Также в КС поступило представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины от 14 марта 2007 года № 204/2007 „Вопросы энергетической безопасности Украины”.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционные представления переданы на изучение в Секретариат КСУ.