Суд арестовал экс-мэра Гурзуфа

Центральный районный суд Симферополя 5 апреля избрал бывшему мэру южнобережного поселка Гурзуф Виктору ГАМАЛЮ меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом УНИАН сообщила в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Чиновник, который находился в розыске, обвиняется в выделении коммерческой структуре двух земельных участков площадью 1,3 га.

Суд также решил арестовать землеустроителя Гурзуфского поссовета, который согласовал выделение этих участков.

Устанавливается размер нанесенных государству убытков. Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма в октябре 2010 года возбудила уголовное дело против тогдашнего председателя Гурзуфского поссовета В.ГАМАЛЯ по подозрению во внесении в официальные документы заведомо ложной информации при передаче в аренду фирме двух участков якобы для хранения плавсредств, хотя фактически структура строила жилой комплекс.