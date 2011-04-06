Сообщение по делу Климентьева можно прислать анонимно

Милиция создала электронный почтовый ящик для получения анонимной информации о пропавшем харьковском журналисте Василии КЛИМЕНТЬЕВЕ.

Об этом сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Отныне на электронный почтовый ящик: rozshuk-anonim@ukr.net можно отправить анонимную информацию, которая может способствовать раскрытию преступления и розыску лиц, которые могут быть до него причастные.

Как сообщал УНИАН, главный редактор газеты «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЕВ пропал в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однако министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ заявил, что найденный телефон не принадлежит пропавшему, его собственностью является только сим-карта.