Сообщение по делу Климентьева можно прислать анонимно
Милиция создала специальный е-ящик
|Василий КЛИМЕНТЬЕВ
Об этом сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
Отныне на электронный почтовый ящик: rozshuk-anonim@ukr.net можно отправить анонимную информацию, которая может способствовать раскрытию преступления и розыску лиц, которые могут быть до него причастные.
Как сообщал УНИАН, главный редактор газеты «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЕВ пропал в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении.
Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.
17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однако министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ заявил, что найденный телефон не принадлежит пропавшему, его собственностью является только сим-карта.