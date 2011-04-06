Кокаин поступал в Кременчуг по почте в банках какао

В Полтавской области сотрудники СБУ совместно с таможенниками пресекли деятельность преступной группы, которая наладила контрабандный канал ввоза из Западной Европы наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что в состав группы входили жители Полтавской области, которые с декабря 2010 года до февраля 2011 года получали посылки с оргтехникой, бытовыми вещами и продуктами питания, в которых были спрятаны наркотические вещества.

В феврале в Кременчуге сотрудники СБУ задержали всех членов преступной группы сразу после получения ими очередной партии наркотиков. В посылке с продуктами питания в банке с какао было обнаружено 50 г кокаина.

Дома у организатора канала изъяты почти 4 тысячи капсул трамадола иностранного производства, марихуана элитных сортов и высокотехнологичное оборудование для ее выращивания в нарколаборатории.

4 апреля следственные Управления СБУ в Полтавской области в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей.