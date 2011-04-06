Тигипко соблазнял французов приоритетами для инвестиций

По словам вице-премьер-министра - министра социальной политики Украины Сергея ТИГИПКО, французские инвесторы занимают третье место среди иностранных инвесторов Украины и имеют все шансы стать первыми.

Как сообщила УНИАН пресс-служба С.ТИГИПКО, об этом он заявил во время встречи с делегацией союза предприятий Франции «МЕДЕФ интернациональ».

По мнению вице-премьера, для Украины приоритетны три направления привлечения инвестиций.

Первый - диверсификация источников энергетических ресурсов, инвестиции в энергосбережение и повышение энергоэффективности украинской экономики.

Второе направление - агропромышленный комплекс, поскольку Украина, однако, вынуждена импортировать мясо. По мнению С.ТИГИПКО, инвестиции в развитие свиноводства и мясомолочной промышленности являются очень привлекательными для французских инвесторов, которые уже активно присутствуют на украинском рынке. Франция является мировым лидером в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, и Украина заинтересована во внедрении французских технологий, отмечается в сообщении.

Третье направление - развитие инфраструктуры, в частности, модернизация автомобильных и железнодорожных дорог. Вице-премьер-министр отметил, что украинское правительство открыто к привлечению французских партнеров для развития транспортной инфраструктуры.