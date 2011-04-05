Назначен начальник Одесской железной дороги

Начальником Одесской железной дороги назначен Николай ЛУХАНИН, до этого занимавший должность первого заместителя гендиректора «Укрзализныци».

Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце».

Напомним, 28 марта Кабинет министров Украины освободил Илью ЛЕВИЦКОГО от должности начальника Одесской железной дороги согласно его заявлению и в связи с выходом на пенсию.

«Укрзализныця» во исполнение поручений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА решила сократить количество заместителей гендиректора с девяти до четырех.

В частности, 28 марта Кабинет министров Украины уволил трех заместителей генерального директора «Укрзализныци»: Юрия ДЖУСА, Артема ЛАЗНЮ, Виктора ЧЕРНОГО. Все уволены по собственному желанию.