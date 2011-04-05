Поплавский: ректоров бедных не бывает

Сегодня в Московском государственном театре эстрады состоится бенефис народного артиста Украины, ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила ПОПЛАВСКОГО «Любовь без границ» для украинской диаспоры.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил сам М.ПОПЛАВСКИЙ.

«Мы пригласили украинских дипломатов и украинскую диаспору», - сказал М.ПОПЛАВСКИЙ.

«Когда мы думали, какую цену выставить за билеты, то поняли, что лучше сделать подарок для москвичей», - сказал он.

По его словам, «этим концертом делается инвестиция в будущее наших взаимоотношений». «Задача не стоит заработать – мы же не бедные люди. Ректоров бедных не бывает. Если кто-то говорит из российских ректоров, что он бедный, то это значит, что он плохой ректор», - сказал М.ПОПЛАВСКИЙ.

Он подчеркнул, что сегодня состоится его первый концерт в Москве, и он надеется, что «это зерно прорастет нашей дружбой и любовью».

М.ПОПЛАВСКИЙ отметил, что в будущем возможно выступление многих украинских молодежных коллективов в Москве.

Он заверил, что аналогов его шоу-программы в Москве нет. «Это шоу, где одновременно профессионально работают свет, звук, балет, бэк-вокал. Это будет театр песни», - сказал он.

М.ПОПЛАВСКИЙ сообщил, что в программе примут участие певцы Наталья БУЧИНСКАЯ, Александр СЕРОВ, Наташа КОРОЛЕВА, Иосиф КОБЗОН и Иво БОБУЛ.

По его словам, «сейчас ставка делается на Москву, однако в будущем могут пройти концерты в Ростове-на-Дону, Тюмени и Владивостоке». «Нас приглашает украинская диаспора», - сказал М.ПОПЛАВСКИЙ.

М.ПОПЛАВСКИЙ заявил, что «половина Москвы – это украинцы, третья часть России – это украинцы».