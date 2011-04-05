Погода на завтра

Завтра в Украине погода существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 6 апреля будет переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях и в Приазовье, а ночью в карпатском регионе местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°. В столице также без осадков. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.