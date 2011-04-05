Ощадбанк закупит 327 пистолетов «Форт»

ОАО «Ощадбанк» закупит у Казенного научно-производственного предприятия «Форт» МВД Украины 327 пистолетов «Форт» и 41750 патронов 9 mm „Makarov”.

Об этом говорится в обосновании применения процедуры закупки у одного участника, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Необходимость закупки у одного участника "Ощадбанк" объясняет там, что на территории Украины только объединение „Форт” МВД Украины производит короткоствольное нарезное огнестрельное оружие.

Министерство экономики Украины согласовало 25 марта т.г. применение процедуры закупки у одного участника, стоимость которой составит 867,639 тыс. грн.

Как объяснили УНИАН в банке, оружие закупается для подразделения охраны и инкассации.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.