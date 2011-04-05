«Гочу Руставского» выдворят из Украины

Суд вынес постановление о принудительном выдворении с территории Украины задержанного на днях в Запорожье гражданина Грузии Гочи КЕВЛИШВИЛИ, известного как криминальный авторитет по кличке «Гоча Руставский».

Как сообщили УНИАН в руководстве запорожского главка милиции, соответствующее постановление вынес 4 апреля Запорожский окружной административный суд.

«В соответствии с данным постановлением суда, Г.КЕВЛИШВИЛИ подлежит принудительному выдворению за пределы территории Украины незамедлительно», - подчеркнули в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, отметив, что сейчас проводятся мероприятия, необходимые для исполнения данного решения.

Как сообщал УНИАН, «Гоча Руставский», который нелегально находился в Украины и пытался влиять на криминогенные процессы на юго-востоке страны, был задержан в начале апреля сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД Украины в Запорожской области.

10 апреля 2010 года Г.КЕВЛИШВИЛИ уже задерживался сотрудниками ГУБОП МВД совместно с сотрудниками УБОП Запорожского главка милиции. Тогда суд вынес постановление, согласно которому Г.КЕВЛИШВИЛИ был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

По оперативным данным, "Гоча Руставский" является лидером организованной преступной группировки под названием "ОПГ Гочи". Эта группировка занимается разбойными нападениями, вымогательством, грабежами, угоном автомобилей, кражами из автотранспорта и квартир, сбытом наркотиков на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Харьковской областей.