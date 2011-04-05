Доллар на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9740/7,9810 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2816/0,2819, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3230/11,3345.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4198/1,4200 (понедельник — 1,4224/1,4226).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.