Доллар на межбанке растет
10:54, 05 апреля 2011Общество
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Вчера Нацбанк на рынок не выходил
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9740/7,9810 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2816/0,2819, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3230/11,3345.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4198/1,4200 (понедельник — 1,4224/1,4226).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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