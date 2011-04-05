Виновной во взрыве в херсонском детсаде признали медсестру

Днепровский районный суд Херсона признал виновной медсестру детсада, в котором в ноябре 2010 года взорвался кислородный аппарат.

Как передает корреспондент УНИАН, суд согласился с обвинением, выдвинутым прокуратурой Днепровского района, и осудил ее к двум годам лишения свободы. Однако, учитывая смягчающие обстоятельства (искреннее раскаяние медсестры, отсутствие конфликтов с законом в прошлом и ее пенсионный возраст), подсудимая получила 1-летний испытательный срок с отсрочкой исполнения приговора.

Также суд обязал женщину возместить стоимость всех пяти экспертиз по указанному уголовному делу (2,8 тысячи гривен).

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2010 года в детсаде №8 в Херсоне во время приготовления кислородного напитка произошел взрыв прибора для приготовления кислородных коктейлей, от которого пострадали двое 4-летних детей и женщина-завхоз, которая и готовила этот коктейль.

Прокуратура Днепровского района Херсона возбудила уголовное дело по ч.2 ст.271 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства об охране труда).