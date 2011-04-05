Тигипко: без МВФ было бы еще хуже

Прекращение сотрудничества с МВФ, который открыл для Украины кредитную линию на сумму 15,15 миллиарда долларов, стало бы негативным сигналом для инвесторов, заявил вице-премьер - министр социальной политики Сергей Тигипко в эфире телеканала ICTV.

Исполнительный комитет МВФ в июле 2010 года одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 миллиарда долларов для преодоления последствий мирового финансового кризиса. Киев уже получил два транша на общую сумму более 3,4 миллиарда долларов, однако международные кредиторы поставили перед правительством ряд условий, в частности, по сокращению бюджетного дефицита, проведению пенсионной реформы и повышению цен на газ для населения для получения следующих траншей.

Представители Кабмина даже заявляли, что страна могла бы обойтись без денег МВФ.

Тигипко подчеркнул, что страна, действительно, могла бы решить свои проблемы без средств фонда, но это было крайне сложно. "Это будет плохим сигналом для всех без исключения инвесторов", - цитирует РИА "Новости".

По словам Тигипко, требования, выдвигаемые МВФ, в частности, сокращение дефицита Пенсионного фонда и НАК "Нафтогаз Украины" нужны, в первую очередь, не фонду, а самой Украине. Он также подчеркнул, что, если бы Украина не сотрудничала с МВФ, непопулярные реформы, в первую очередь, пенсионную, нужно было бы проводить гораздо решительнее, тогда как сейчас власти стараются минимизировать ее последствия.