МВФ считает необходимым ужесточить правила

Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан считает необходимым ужесточение "правил игры" внутри финансового сектора, вплоть до введения новых налогов для бизнеса, сообщает РИА Новости.

"В конструировании новой макроэкономической системы для нового мира маятник будет качаться - по крайней мере немного - от рынка к государству, и от сравнительно простых вещей к вещам более сложным", - сказал Стросс-Кан, выступая в университете Джорджа Вашингтона.

По его словам, в докризисной системе координат финансовому сектору как таковому уделялось недостаточно внимания. "Нам нужно переосмыслить политику в этой сфере... Финансовый сектор нуждается в серьезном хирургическом вмешательстве с точки зрения регулирования. Кризис стал порождением культуры бездумных рисков, культуры, которая, к сожалению, до сих пор жива и дает о себе знать", - отметил директор-распорядитель МВФ.

По его словам, необходимо обеспечение более жесткого регулирования процессов в финансовом секторе и разработка новых механизмов разрешения кризисных ситуаций. "Мы должны облагать налогами финансовую деятельность, чтобы заставить этот сектор взять на себя часть расходов, которые из-за его рискованных операций несет население", - убежден Стросс-Кан.