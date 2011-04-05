Официальный подсчет инфляции не отражает проблем украинцев

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что официальная методика расчета инфляции в Украине не отражает структуру потребления обычного украинца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире винницкого телеканала.

«К сожалению, официальная методика расчета, по которой уже 10 лет считается в Украине инфляция, и по этой методике инфляцию считают по всему миру - она не отражает структуру потребления обычного украинского человека. В среднем в Украине средняя семья тратит на питание более 50% своего месячного бюджета», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, инфляционная корзина предусматривает наличие других продуктов, в том числе долгосрочного пользования, которые не всегда находят свое отражение в структуре потребления обычной семьи. «Конечно, если бы мы считали исключительно продукты питания, жилищно-коммунальные тарифы, плату за обучение, плату за услуги связи, то показатели инфляции или уровень расходов обычной семьи был бы значительно выше», - считает П.ПОРОШЕНКО.