Порошенко: государство интересуют четыре вещи
"Земля должна остаться под контролем"
Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО уверен, что земля должна остаться под госконтролем, независимо от того, кто ею будет владеть.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал в эфире винницкого телеканала.
По его словам, земля сейчас находится в частных руках, и каждый владелец получил свой сертификат. «Я думаю, и меня, как специалиста, как экономиста, как гражданина не интересует сегодня фамилия владельца этого земельного пая, земельного сертификата. Ни холодно государству, ни жарко от того, что кто-то уже 10 лет, кто 5 лет является собственником земли. Государство интересуют четыре вещи - как эта земля обрабатывается, какова производительность труда, не уничтожается ли плодородие земли, каким способом и какие на сегодня применяют защитные меры те, кто работает на этой земле», - сказал П.ПОРОШЕНКО.
Он убежден, что государство должно выполнять регулятивные функции в отношении земли. «Регулятивные функции государства по обеспечению государственного интереса, по производству, по качеству и по защите - они, безусловно, должны остаться за государством - это ключевая позиция, независимо от того, кто будет владеть землей - фермер, крупно-товарное хозяйство или иностранный инвестор. Эта земля останется в Украине, она будет работать на Украину, она будет находиться в сфере регулирования украинского государства, украинского законодательства», - сказал П.ПОРОШЕНКО.