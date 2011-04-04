На территории стадиона к Евро-2012 обнаружили минометную мину

На территории стадиона к Евро-2012 во Львове во время проведения земляных работ была обнаружена минометная мина времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, об обнаружении боеприпаса поставлено в известность правоохранительные органы, на месте находки выставлена охрана.

"Подана заявка на обезвреживание боеприпаса в специальный региональный центр быстрого реагирования МЧС", - говорится в сообщении.