Тигипко: 145 миллиардов фонда зарплаты находится в тени

По данным Института демографии НАН Украины, около 145 млрд. грн. фонда зарплаты находится в тени.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО.

«Мы предусматривали, что фонд оплаты труда за 2010 год составит 338,9 млрд. грн., составил реально 346 млрд. грн. Взносы в Пенсионный фонд мы получили из фонда заработной платы 330,2 млрд. грн.», - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, на 2011 год фонд оплаты труда утвержден в размере 398 млрд. грн.