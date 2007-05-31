Самую большую тюрьму построят в России

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ проводит конкурс среди строительных организаций на строительство новых "Крестов" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Итоги конкурса планируется подвести 3 июля. Конкурс открытый и любая строительная компания может принять в нем участие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заявки принимаются уже четвертый день.

По данным ведомства, проект нового здания следственного изолятора подготовлен петербургским Специальным проектно-изыскательским институтом, который разрабатывал большую часть зданий уголовно-исполнительной системы РФ.

По новому проекту, следственный изолятор переедет в Колпино, где под него выделен участок в 32 гектара.

"Два монолитных 9-этажных здания суммарно рассчитаны на четыре тысячи мест. На каждого подследственного запланировано семь квадратных метров камерной площади", - отметил представитель ФСИН РФ.

Он сообщил, что это будет самая большая тюрьма в России и Европе.

"Кроме камер общей площадью 30 тысяч квадратных метров, новые "Кресты" будут включать в себя свой банно-прачечный комбинат с производственными мастерскими, пятиэтажную медицинскую часть с амбулаторией и стационаром, а также собственную электростанцию на случай, если основное электричество будет отключено", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, для сотрудников предусмотрено строительство спорткомплекса с тиром. На территории также будут находиться вольеры на 40 собак.

РИА "Новости"