Самую большую тюрьму построят в России
На конкурсной основе
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ проводит конкурс среди строительных организаций на строительство новых "Крестов" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Итоги конкурса планируется подвести 3 июля. Конкурс открытый и любая строительная компания может принять в нем участие", - сказал собеседник агентства.
По его словам, заявки принимаются уже четвертый день.
По данным ведомства, проект нового здания следственного изолятора подготовлен петербургским Специальным проектно-изыскательским институтом, который разрабатывал большую часть зданий уголовно-исполнительной системы РФ.
По новому проекту, следственный изолятор переедет в Колпино, где под него выделен участок в 32 гектара.
"Два монолитных 9-этажных здания суммарно рассчитаны на четыре тысячи мест. На каждого подследственного запланировано семь квадратных метров камерной площади", - отметил представитель ФСИН РФ.
Он сообщил, что это будет самая большая тюрьма в России и Европе.
"Кроме камер общей площадью 30 тысяч квадратных метров, новые "Кресты" будут включать в себя свой банно-прачечный комбинат с производственными мастерскими, пятиэтажную медицинскую часть с амбулаторией и стационаром, а также собственную электростанцию на случай, если основное электричество будет отключено", - добавил собеседник агентства.
Кроме того, для сотрудников предусмотрено строительство спорткомплекса с тиром. На территории также будут находиться вольеры на 40 собак.