Жители Днепропетровщины сдали оружие

По итогам месячника добровольной сдачи оружия, который проходил на протяжении марта, жители Днепропетровской области принесли в милицию более 185 тыс. боеприпасов и 304 единицы оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник управления общественной безопасности ГУ МВД в Днепропетровской области полковник милиции Николай ФЕДОРОВИЧ.

По его словам, основная масса сданного оружия - 210 единиц – охотничьи гладкоствольные ружья, которые в советские времена продавались без каких-либо документов и разрешений.

В ходе месячника жители региона добровольно простились с 38 единицами армейского оружия, которое было незаконно ввезено в Украину из мест ведения боевых действий.

Н ФЕДОРОВИЧ сообщил, что один мужчина принес в милицию мину в рабочем состоянии, которая при определенных действиях могла бы взорваться. Мину срочно пришлось обезвредить.