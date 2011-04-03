Умер Станислав Конюхов
17:36, 03 апреля 2011Общество
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Сообщает КБ "Южное"
Известный инженер и конструктор в аэрокосмической отрасли, генеральный конструктор - генеральный директор, научный руководитель конструкторского бюро "Южное" Станислав Конюхов (биография) скончался в воскресенье на 74-м году жизни.
"С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине генерального конструктора -генерального директора, научного руководителя государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное", - приводит сообщение КБ "Южное" РИА "Новости".
По информации КБ, прощание с ученым состоится 5 апреля с 10.00 до 13.00 в ДК Машиностроителей в Днепропетровске.
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