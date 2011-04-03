В Ивано-Франковске накрыли нарколабораторию

В Ивано-Франковске милиция обнаружила нарколабораторию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба областной милиции.

«1 апреля во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения борьбы с незаконным обращением наркотиков обнаружили в Ивано-Франковске квартиру, владелец которой с помощью нехитрого лабораторного оборудования наладил производство психотропного вещества амфетамин», – говорится в сообщении.

В милиции отметили, что 27-летний житель города изготовлял наркотики вроде бы исключительно для собственных потребностей, однако стражи порядка имеют обстоятельные основания для утверждения, что продуктом своеобразной мини-нарколаборатории пользовались и другие граждане. Выяснить, настолько часто и как задолго – прерогатива следствия.

В помещении задержанного оперативники обнаружили и изъяли колбы, мензурки и другую посуду, которая использовалась для приготовления психотропных веществ.

«Химик»-самоучка специально подбирал эти предметы для проведения своих «опытов» и получения желаемого вещества. Кроме того, изъяты три самодельных устройства для выкуривания марихуаны, а также 25 граммов этого наркотического вещества», - сообщили в пресс-службе.

Незаконные действия этого гражданина подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч.1 статьи 313 Уголовного кодекса Украины, подчеркнули в милиции.