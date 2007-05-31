Заявление об отравлении Цушко Пискун отфутболит в СБУ и МВД

Святослав ПИСКУН, освобожденный Президентом от должности генпрокурора, утверждает, что Генеральная прокуратура не получала никакой официальной информации по поводу якобы отравление министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам возле центрального входа в Генпрокуратуру.

«Нет, с такими заявлениями к нам никто не обращался, и если такое заявление поступит, Генпрокуратура не имеет оперативных следователей, которые собирают такую информацию. Поэтому мы, конечно, передадим этот запрос (в случае поступления – УНИАН) в СБУ, МВД, имеющие оперативно-следственные группы, которые проверят эту информацию», - сказал С.ПИСКУН.

Продолжая эту тему, он отметил, что прокуратура не должна возможности проверять распространенную отдельными личностями информацию оперативным путем.

«Мы даже права не имеем это делать», - сказал он.

В то же время С.ПИСКУН сообщил, что он имел встречу с главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ, во время которой между ними шла речь о политической ситуации в стране и обсуждались вопросы выхода из политического кризиса.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 мая, у министра внутренних дел В.ЦУШКО случился инфаркт. Он был госпитализирован в госпиталь МВД. Причина болезни В.ЦУШКО выясняется медиками. В МВД сообщили, что версию отравления также проверяют.

Позже адвокат Татьяна МОНТЯН заявила, что болезнь В.ЦУШКО спровоцировало отравление. "Он (В.ЦУШКО) знает, кто его отравил и почему, и я озвучу эту версию, если он не выживет. Он был полумертв в понедельник. Я его видела собственными глазами", - сказала она. В Министерстве внутренних дел Украины пока еще не подтверждают информации об отравлении В.ЦУШКО.