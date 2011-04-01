Жизнь европейцев все дольше, а трудовых ресурсов все меньше

Европейцы живут все дольше и все более здоровой жизнью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствует представленный сегодня Еврокомиссией третий демографический доклад.

Согласно докладу, ежегодно количество европейцев в возрасте старше 60 лет возрастает на 2 млн. человек.

При этом с каждым годом продолжительность жизни в среднем увеличивается на 2-3 месяца.

«Продолжительность жизни возрастает, в то время как европейские трудовые ресурсы сокращаются и в некоторых странах-членах ЕС это происходит очень быстро. Мы должны адаптировать нашу политику», - заявил комиссар Евросоюза по вопросам занятости, социальных дел и вовлеченности Ласло АНДОР.

Согласно докладу, уровень рождаемости несколько возрос, составив 1,6 ребенка на одну женщину в 2008 году против 1,45 в 2002 году. Вместе с тем, по оценкам Еврокомиссии, для обеспечения воспроизводства населения этот уровень должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину.

Продолжительность жизни, по данным доклада, в 2008 году составила 76,4 года для мужчин и 82,4 года – для женщин.

При этом в докладе отмечается, что ежегодно население Европейского Союза возрастает на 1-2 млн. человек вследствие миграции.

Европейский демографический доклад публикуется каждые два года.