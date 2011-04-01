Украина начала промышленную добычу нефти в Египте

Украина уже добыла в Египте 100 тыс. тонн нефти, а в следующем 2012 году добыча составит 1 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО на пресс-конференции в Донецке.

«Очень мало пишут в прессе о том, что мы делаем за рубежом для того, чтобы добыть нефть там. Особенно это актуально в условиях сегодняшнего резкого роста цен на нефть», - сказал министр.

Он сообщил, что в Египте Украина уже начала промышленную добычу нефти. «А ведь мы уже начали промышленную добычу нефти в Египте, и в следующем году мы выйдем на добычу примерно миллиона тонн и поставки ее в нашу страну, - рассказал А. БОЙКО. - Это программу мы готовили с 2006 года. В то время, когда мы были в оппозиции, она была практически остановлена, потом мы ее реанимировали. Но, эта программа действует, и первые 100 тыс. тонн мы уже добыли там, они уже находятся там, и мы их планируем вывезти. Собственно говоря, мы бы ее вывезли, если бы не революция в Египте».

В заключение министр еще раз заверил, что в Украине сегодня «есть по всем направлениям программы правительственные, которые позволяют повышать энергетическую безопасность нашей страны».

Напомним, 13 декабря 2006 г. между Арабской Республикой Египет, Египетской Генеральной Нефтяной Корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины» было заключено Концессионное соглашение на проведение нефтяной разведки и разработки запасов углеводородов восточного блока Алам Ель Шавиш Ист (Alam El-Shawish East) в Западной Пустыне АРЕ общей площадью 994 кв. км. Согласно условиям Концессионного соглашения, период геологоразведочных работ будет длиться до 13 декабря 2011 года.

За время реализации проекта компанией пробурены 12 поисковых и 2 разведывательных скважины. Открыто 5 месторождений углеводородов. Суммарные добывающие запасы нефти и газа на трех месторождениях оцениваются в 10 млн. тонн условного топлива. Осуществляется оценка запасов на двух других месторождениях.