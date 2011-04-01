В Севастополе раскрыта группа взяточников

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Севастополе совместно с городской прокуратурой разоблачили организованную преступную группу, участники которой систематически требовали взятки от бизнесменов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в состав ОПГ вошли заместитель руководителя управления и трое инспекторов отдела одной из инспекций Государственного бассейнового управления охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов и регулирования рыболовства в АРК.

Установлено, что злоумышленники, пользуясь своим служебным положениям, на территории Крыма и Севастополя систематически требовали деньги у частных предпринимателей. На протяжении февраля-марта должностные лица требовали и брали у них взятки за непринятие мер по выявленным в ходе проверок нарушениям хозяйственной деятельности.

Оперативниками УБОП задокументированы 11 фактов получения взяток.

30 марта при получении 15 тысяч гривень вымогатели были задержаны.

За указанный период участники преступной группы успели получить почти 40 тысяч гривень взяток.

Во время обысков в служебных кабинетах и по месту жительства задержанных правоохранители изъяли почти 50 тысяч гривень. Происхождение этих средств устанавливается.

В отношении фигурантов прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.