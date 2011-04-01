Дело Пукача передали в суд

Генеральная прокуратура Украины 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский районный суд горорда Киева для рассмотрения по существу уголовное дело экс-генерала МВД Алексея ПУКАЧА.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры, дело было возбуждено по ч. 2 ст.365, ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины и ч.3 ст.166 и пп. «в», «і» ст.93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи служебным лицом, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Георгия Гонгадзе и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Кроме этого, в июле 2003 года А.ПУКАЧ, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе о незаконном внешнем наблюдении за Г.Гонгадзе, в результате чего осуществил препятствование органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.

Также в суд направлено постановление о закрытии уголовного дела в суде в отношении умершего Ю.Кравченко.