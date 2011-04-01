Погода на субботу
13:12, 01 апреля 2011Общество
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На востоке еще минус пять
Завтра в западных и северных областях Украины ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях 0-5° мороза; днем 11-16° тепла, в Карпатах 3-8° тепла.
В Киевской области в субботу ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.
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