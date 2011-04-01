Лозинский: меня хотят расстрелять

В ближайшие дни Днепровский суд столицы может вынести приговор по громкому делу экс-бютовца Виктора Лозинского, которого обвиняют в убийстве селянина Валерия Олийныка на Кировоградщине. Вчера прошло одно из последних заседаний — дали слово защите Лозинского, ему самому и экс-прокурору Головановского района Евгению Горбенко (после выступят еще двое фигурантов — экс-милиционер Михаил Ковальский и егерь Василий Перепелица).

Как пишет газета "Сегодня", Лозинский начал с того, что через неделю ему исполнится 48 лет, и стал сообщать суду едва ли не сенсационные сведения: не было не только убийства Олийныка, но в Украине не существует и места, где тому наносились травмы. Мол, ему, Лозинскому, не знаком такой географический объект, как поле №6/2 в Голованевском районе, и нет его в земельных реестрах (адвокат экс-бютовца тут же заявил, что дело нужно отправить на дорасследование). «Есть данные, что Олийнык мог получить травмы — ссадины и кровоподтеки — за 7 часов до встречи с нами», — заявил Лозинский. Он также напомнил, что медики увезли Олийныка живым. Умер же селянин, по версии защиты Лозинского, из-за того, что в его организме была передозировка наркотиков, а когда врачи стали вводить ему лекарства, у того, из-за совокупности, остановилось сердце. «Условно говоря, меня хотят расстрелять, — продолжил экс-бютовец. — Он, Олийнык, поднимал руку на свою мать. Это нормальный человек? Это придурок! (Позже Лозинский обозвал мертвого селянина «вонючим» и «чертом)». Также Лозинский впервые заявил, что, будь у него в тот день оружие (его наличие он отрицает), то он бы выстрелил в Олийныка: «Я не скрываю этого. Но преступления я не совершал, а лишь обезоруживал Олийныка. Я подумал, что это мог быть беглый заключенный!». Адвокат Лозы Виктор Грицюк вообще назвал действия экс-нардепа и других участников инцидента «героическим поступком» и попросил суд... оправдать его подзащитного. Гособвинение в лице прокурора Валентина Донченко требует для экс-нардепа пожизненный срок.