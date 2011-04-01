Молдавия передаст Украине два участка на Днестре

Молдавия передаст Украине в аренду два земельных участка общей площадью 14,4 га для обеспечения функционирования Днестровского гидроэнергетического комплекса. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в правительстве Молдавии, это предусматривает проект соглашения между правительствами об обеспечении функционирования Днестровского гидроэнергетического комплекса, подписание которого одобрила молдавская сторона.

Планируется, что два участка площадью 5 га и 9,4 га, соответственно, будут переданы Молдавией Украине во владение и пользование за плату на основе договора аренды сроком на 5 лет с правом его продления.

Предусмотрено, что до вступления в силу данного соглашения об обеспечении функционирования Днестровского гидроэнергетического комплекса украинская сторона выплатит молдавской стороне компенсацию за самовольное использование вышеуказанных участков земли, расположенных на территории Молдавии, за все время независимости - с 27 августа 1991 г. и до дня подписания контракта. Кроме того, Украина обязуется компенсировать ежегодный ущерб, наносимый рыбным запасам в результате строительства комплекса. Стороны договорились проводить совместный мониторинг качества поверхностных вод в приграничном пункте близ села Наславча для предотвращения загрязнения водных ресурсов.

Вице-премьер, министр экономики Молдавии Валерий Лазэр считает экономически выгодным данное соглашение, поскольку страна сможет, благодаря его подписанию, решить ряд важных проблем.