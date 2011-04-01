Российско-украинскую границу можно будет перейти пешком

Российско-украинскую границу можно будет пересечь пешком.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации (Росграница).

"В ходе межведомственных российско-украинских консультаций по вопросам функционирования пунктов пропуска и мест пересечения (местных пунктов пропуска) через российско-украинскую государственную границу стороны согласились приступить к созданию в автомобильных пунктах пропуска полос движения для пересечения гражданами российско-украинской государственной границы в пешем порядке" - говорится в сообщении.

Российская сторона приступит в 2011 г. к оборудованию пешеходных направлений, в первую очередь, в автомобильных пунктах пропуска Троебортное, Суджа, Грайворон, Нехотеевка. Пешеходные полосы на сопредельных украинских пунктах пропуска Бачевск, Юнаковка, Великая Писаревка, Гоптовка – уже созданы.

Достигнута договоренность согласовать планы реконструкции остальных пунктов пропуска для обеспечения в них движения в пешем порядке.

Также в ходе встречи российские и украинские эксперты обменялись мнением о результатах первого этапа совместного мониторинга пунктов пропуска и мест пересечения (местных пунктов пропуска) через российско-украинскую государственную границу, проведенного в декабре 2010 г.

Эксперты отметили высокую эффективность такой формы работы как мониторинг.

Следующий этап двустороннего российско-украинского мониторинга стороны договорились провести в период с 18 по 29 апреля 2011 года. В связи с этим, в кратчайшие сроки будут уточнены и согласованы персональный состав групп мониторинга, график и порядок его проведения. Второй этап двустороннего мониторинга пройдет на 14 пунктах пропуска: 12 автомобильных и 2 железнодорожных.

Обобщенные результаты мониторинга российские и украинские эксперты обсудят на следующем заседании российско-украинских межведомственных консультаций.