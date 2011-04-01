В Харькове мужчина побывал в милиции и умер
00:20, 01 апреля 2011Общество
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Прокуратура изучает причину смерти
Прокуратура Харькова изучает причину смерти гражданина, который умер после пребывания в областной милиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ.
По его словам, «мужчина был приглашен в областное управление милиции. Выйдя оттуда со своим товарищем, он попадает в больницу и там умирает».
По поручению прокуратуры области, отметил Е.ПОПОВИЧ, сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, проводится судебно-медицинская экспертиза - были ли признаки насильственной смерти.
После этого, отметил прокурор, будет решаться вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.
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