За убийство подростка будут судить милиционера

Вчера прокуратура Днепропетровской области направила в суд уголовное дело в отношении участкового инспектора Синельниковского райотдела милиции, который 22 октября прошлого года во время несения службы застрелил подростка и тяжело ранил другого несовершеннолетнего.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

22 февраля текущего года милиционеру предъявлено обвинение в превышении власти и служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, и преднамеренном убийстве по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины.

22 октября 2010 года во время несения службы по охране общественного порядка и охране бюллетеней территориальной избирательной комиссии участковый инспектор оставил место службы и допустил присутствие на участке посторонних лиц. Впоследствии при отсутствии угрозы нападения на него и на избирательный участок милиционер применил огнестрельное оружие. В результате один подросток умер, а второй получил огнестрельные ранения.

За совершенные преступления милиционеру угрожает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.