1 апреля начинается весенний призыв в армию

1 апреля в Украине начинают работу призывные комиссии, на которые положено обеспечение призыва граждан на срочную военную службу в рамках кампании “Весна-2011”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны.

По словам заместителя начальника управления Главного управления личного состава Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковника Геннадия ЗЛАТНИКОВА, в ВСУ будут призваны 20 тысяч человек. Однако он отметил, что весенний призыв граждан Украины на срочную военную службу 2011 года будет проходить по сравнению с предыдущим призывом с незначительным сокращением объемов призыва – на 600 человек. «Это объясняется сокращением объемов весеннего призыва во Внутренние войска МВД Украины – на 500 человек и Государственную специальную службу транспорта – на 100 человек», - сказал Г.ЗЛАТНИКОВ.

Так, на протяжении двух месяцев будут призваны и направлены в войска 26 тысяч 100 человек, в том числе в Вооруженные силы Украины 20 тысяч человек. Из них в Сухопутные войска ВС Украины – 10 тысяч 380 человек, Воздушные Силы ВС Украины – 4 тысячи 390 человек, Военно-морские Силы – 1 тысяча 300 человек, части центрального подчинения МО Украины и Генерального штаба ВС Украины – 3 тысячи 180 человек. Резерв Генерального штаба ВС Украины составит 750 человек. Во Внутренних войсках МВД Украины будут служить 5 тысяч 100 призывников, в Государственной специальной службе транспорта – 1 тысяча.

Формирование команд молодого пополнения на сборных пунктах, их отправление в войсковые части Вооруженных сил Украины и другие войсковые формирования запланировано провести в период с 11 апреля до 27 мая. А принятие военной присяги на верность украинскому народу в Вооруженных силах будет проведено 7 мая – 11 июня. Одновременно с призывом граждан организованно будет проходить увольнение 18 тысяч 615 военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы.

На организованное проведение весенней призывной кампании 2011 года из государственного бюджета запланировано выделить 1 млн. 683 тыс. 450 грн. Из них за счет Вооруженных сил – 1 млн. 290 тыс. грн., за счет других войсковых формирований Украины – 393 тыс. 450 грн.