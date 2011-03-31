Горсовет Черновцов запретил продавать коммунальные предприятия

Депутаты большинства Черновицкого городского совета проголосовали за запрет на приватизацию и передачу в аренду крупнейших коммунальных предприятий города – КП «ГТК «Калиновский рынок», КП «Международный аэропорт Черновцы» и КП «Черновцыводоканал». Об этом УНИАН сообщил депутат горсовета Александр ПАСКАРЬ.

Он добавил, что Черновицкий городской совет также отстранил от исполнения служебных обязанностей директора КП «ГТК «Калиновский рынок» Ивана РЫНЖУКА, директора КП «Международный аэропорт Черновцы» Владимира КАЛИНЮКА и начальника КП «Черновцыводоканал» Дмитрия ЧИКАНОВСКОГО.

«Депутатскую коалицию неоднократно обвиняли в желании установить контроль над коммунальными предприятиями с их последующей приватизацией. Сегодня мы дали нашим оппонентам мотивированный ответ: крупнейшие черновицкие предприятия навсегда останутся в собственности местной общины», - заявил А.ПАСКАРЬ.

По его словам, депутаты Черновицкого городского совета берут на себя ответственность за всестороннее развитие предприятий Черновцов и гарантируют соответствующее увеличение доходов в городской бюджет.

«Ликвидация коррупционных схем в деятельности рынка, водоканала, аэропорта позволит получить миллионы гривень, которые будут потрачены на решение актуальных проблем Черновцов – ремонт дорог, водоканала, ЖКХ, больниц. Мы готовы и будем нести ответственность перед общиной», - сказал А.ПАСКАРЬ.

Напомним, ранее городской голова Черновцов Николай ФЕДОРУК заявлял о намерении заинтересованных лиц, связанных с депутатским большинством в городском совете, приватизировать крупнейшие предприятия Черновцов, в частности, ГТК «Калиновский рынок».

31 марта Черновицкий горсовет досрочно прекратил полномочия мэра Черновцов Н.ФЕДОРУКА, мотивируя свое решения злоупотреблениями со стороны городского головы, членов исполкома и руководителей коммунальных предприятий.