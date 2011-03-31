Черновицкий горсовет отправил мэра в отставку

Черновицкий городской совет тайным голосованием решил прекратить полномочия городского головы Николая ФЕДОРУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 42 из 46 депутатов, принявших участие в голосовании, один высказался против, три бюллетеня признаны недействительными. Об этом объявил глава счетной комиссии Дмитрий СИРМАН.

Во время сессии депутаты обосновали свое решение бездеятельностью мэра, систематическими нарушениями Конституции и законов Украины, злоупотреблениями со стороны городского головы, стимулированием коррупционным схем на базе коммунальных предприятий города.

Как заявил депутат горсовета, член фракции ВО «Батькивщина» Анатолий ЧЕСАНОВ, «мэр не выполняет своих прямых обязанностей, не выполняет решений рады, которые напрямую касаются интересов черновицкой общины. Мы знаем также и про факты разворовывания средств города».

По словам А.ЧЕСАНОВА, причиной поддержки такого решения депутатами стало поступление множественных обращений жителей Черновцов, в которых они жалуются на действия мэра, заявляют об ущемлениях их прав и противоправных действиях со стороны мэра и чиновников горисполкома. Также депутат отметил, что отставки мэра требовали общественные организации, которые представляют бизнесменов города.

В ходе рассмотрения вопроса Черновицкий городской совет предоставил слово Эмилю ПАВЛЮКУ - представителю предпринимателей ГТК «Калиновский рынок», которые накануне потребовали отставки мэра.

Как заявил Э.ПАВЛЮК, «мэр Черновцов и подконтрольный ему глава администрации рынка обдирают предпринимателей, практикуют поборы и лишение собственности бизнесменов. Его отставка пойдет на пользу развитию города».

За отставку Н.ФЕДОРУКА проголосовали фракции Партии регионов, ВО «Батькивщина» и «Нашей Украины». В полном составе не голосовала фракция «Фронту Змін», фракция ВО «Свободы» в количестве трех депутатов была против. В целом численность Черновицкого городского совета составляет 60 депутатов. После этого 37 депутатов утвердили протокол тайного голосования.

Н.ФЕДОРУК поблагодарил и покинул сессионный зал.

Сессию продолжил вести секретарь городского совета от фракции Партии регионов Виталий МИХАЙЛИШИН. В зале объявили, что с этой минуты временно полномочия городского головы исполняет секретарь совета В.МИХАЙЛИШИН, который подписал перед присутствующими решение горсовета о досрочном прекращении полномочий Черновицкого городского головы Н.ФЕДОРУКА. Часть депутатов аплодировала этому решению. Сессия решила не делать перерыв и продолжила свою работу.

Накануне голосования представители общественных организаций Черновцов, представляющие малый и средний бизнес города, потребовали добровольной отставки мэра. Требование об отставке мэра поддержала общественность Черновцов на митинге под стенами мэрии.

30 марта Н.ФЕДОРУК дал экстренную пресс-конференцию, на которой зачитал заявление, что поддержит инициативу общины города (официальное собрание должно состояться 8 апреля 2011 года) о проведении местного референдума по досрочному прекращению полномочий Черновицкого городского совета VІ созыва, поскольку он, как голова, "исчерпал все правовые пути влияния на депутатов".