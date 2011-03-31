В Тернополе задержали разработчика порносайтов

Правоохранители задержали 28-летнего жителя Тернополя, который зарабатывал созданием порнографических сайтов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей Управления МВД Украины в области, для создания сайтов задержанный брал материалы из заграничных порталов, также закачивал на свои сайты отрывки из порнофильмов из собственной коллекции. Новосозданные порнографические интернет-страницы имели свободный доступ и высокую посещаемость, соответственно, тернополянин начал размещать на них банерную рекламу и зарабатывать на этом деньги. По данным правоохранителей, его ежемесячный заработок превышал 1 тыс. у.е.

Во время проведения обыска у подозреваемого милиционеры изъяли компьютерную технику, с помощью которой создавались порносайты, программное обеспечение, диски с запрещенной видеопродукцией. Изъятые материалы носят признаки порнографии, которые подтверждает заключение компьютерно-технической экспертизы.

Относительно задержанного следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).