Людмилу Гурченко похоронят в субботу (уточненная)

Людмилу Гурченко похоронят в субботу на Новодевичьем кладбище.

Как сообщает "Эхо Москвы",гражданская панихида начнётся в 10 утра в Центральном доме литераторов. Таковы последние уточнённые данные о дате и месте похорон. Актриса скончалась накануне на 76-м году жизни от сердечного приступа. В адрес семьи Гурченко продолжают поступать соболезнования. Почитатели её таланта по-прежнему несут цветы к дому в Москве, где жила актриса.