Доллар и евро на межбанке растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,9710/7,9760 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2799/0,2802, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,2980/11,3065. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4177/1,4179 (среда – 1,4072/1,4074).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.